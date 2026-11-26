Una joven de 21 años falleció tras contraer dengue en Chimbote y dejó a su recién nacida, de apenas cinco días de vida, en estado delicado. La bebé también habría contraído la enfermedad durante el embarazo.

La pequeña fue llevada por su abuela materna al Hospital del Niño, ubicado en el distrito de Breña. Sin embargo, hasta el momento de la entrevista, sus familiares aún esperaban conocer si había llegado al establecimiento de salud y cuál era su condición médica.

La tragedia ha golpeado a toda la familia, que ahora solicita ayuda de las autoridades y de la población para afrontar los gastos del sepelio de la joven madre y brindar el apoyo necesario a la recién nacida durante su tratamiento.

FAMILIARES PIDEN AYUDA PARA LA BEBÉ TRAS LA MUERTE DE SU MADRE

La hermana de la fallecida expresó el difícil momento que atraviesan y contó que su madre viajó a Lima junto a la pequeña para acompañarla durante su atención médica. “Nosotros no estábamos preparados para esta desgracia que estamos pasando”, manifestó.

La familia también manifestó su preocupación por los gastos que deberán afrontar durante los próximos días, tanto por la atención de la bebé como por las ceremonias fúnebres de la joven madre.

SOLICITAN APOYO ECONÓMICO PARA LOS GASTOS DEL SEPELIO

Por otro lado, la hermana de la víctima compartió un número de contacto para las personas que deseen colaborar con la familia. La ayuda permitirá cubrir parte de los gastos que vienen afrontando tras el fallecimiento de la joven y el traslado de la recién nacida a Lima.