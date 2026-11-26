Una intensa granizada afectó varias hectáreas de cultivos en el distrito de Lircay, provincia de Angaraes, en Huancavelica. El fenómeno registrado la tarde de ayer generó preocupación entre las familias que dependen de la actividad agrícola para su alimentación.

Uno de los lugares perjudicados fue el centro poblado de Pitin Pata, donde los agricultores reportaron afectaciones en sembríos de maíz, alfalfa y otros productos. El granizo alcanzó unos cinco centímetros de altura y cubrió parte de los terrenos de cultivo.

SISTEMAS DE RIEGO

El fenómeno afecta el trabajo e inversión de los agricultores que acondicionaron sus parcelas con sistemas de riego para garantizar el desarrollo de sus sembríos. La pérdida de los cultivos afecta el abastecimiento de alimentos de varias familias.

Ante las graves afectaciones, los pobladores solicitaron la inmediata intervención de los representantes de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Angaraes, del Gobierno Regional de Huancavelica y de la Dirección Regional Agraria.