La ciudad de Iquitos, en la región Loreto, soporta cerca de 12 horas de lluvia intensa. La fuerte precipitación debido al fenómeno El Niño se inició anoche y continuaba hasta esta mañana, afectando varios sectores.

Durante la madrugada, la torrencial lluvia estuvo acompañada de relámpagos y truenos. Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones inmediatas ante posibles inundaciones.

VIENTOS SOSTENIDOS

El representante de Senamhi Loreto, Marcos Paredes, había adelantado que las condiciones meteorológicas en Iquitos presentarán un panorama variable estos días y que se registrará una fuerte lluvia.

El especialista dijo también que las precipitaciones pluviales estarán acompañadas de vientos sostenidos con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, por lo que pidió adoptar medidas de seguridad.