La Marina de Guerra del Perú instaló una base móvil en Lurigancho-Chosica para responder ante posibles emergencias provocadas por lluvias intensas, huaicos e inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La infraestructura contará con 107 efectivos capacitados para atender eventuales contingencias.

La base dispone de ambientes acondicionados para planificar y dirigir operaciones, un área de enfermería para brindar atención médica inicial, cocina industrial y un sistema de generación eléctrica, con el objetivo de garantizar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Durante la presentación del balance del Comando Fenómeno El Niño, el Poder Ejecutivo reiteró que el evento climático tendría una intensidad superior a la registrada en 1982 y 1997, y expuso las acciones de preparación y respuesta que se vienen ejecutando en distintas regiones del país.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, expresó su preocupación por las precipitaciones en ciudades que carecen de sistemas de drenaje pluvial y exhortó a las personas que viven en zonas de alto riesgo de inundación a cumplir con las disposiciones de evacuación para salvaguardar sus vidas.

OTRAS REGIONES

Asimismo, anunció el desplazamiento de batallones de ingeniería del Ejército desde Amazonas y otras regiones hacia las zonas más vulnerables. También informó que se distribuirán sacos de arena a la población como medida preventiva frente a posibles inundaciones.