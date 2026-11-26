El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, entregó hoy en los distritos Nueve de Julio y Heroínas Toledo, provincia de Concepción, obras de pistas y veredas que benefician a 2800 vecinos. A través de Llamkasun Perú, el ministerio destinó más de S/ 2,1 millones a ambos proyectos, que generaron empleos temporales y permitieron a pobladores en situación de vulnerabilidad obtener ingresos para sus familias mientras mejoraban las calles de su comunidad.

“Hoy día la presidenta Keiko Fujimori ha dicho en el Cusco: ‘En mi gobierno, las obras que empiezan, se terminan’. Y Llamkasun es un ejemplo de ello. Lo que se empieza, se acaba. No se queda en la primera piedra”, afirmó el ministro Juan Sheput ante los vecinos de Nueve de Julio durante la entrega de la obra en la calle Manuel Prado.

En este distrito, el mejoramiento del tramo que conecta el puente La Yucha con la calle Heroínas Toledo. La obra beneficia a 2500 vecinos de Santo Domingo del Prado, que ahora cuentan con veredas y una vía de doble sentido con pavimento de concreto resistente a las lluvias.

Tras escuchar el pedido de los participantes para que continúen las oportunidades de empleo en la localidad, el titular del sector trabajo anunció que la próxima intervención de Llamkasun Perú en el distrito será el mantenimiento y acondicionamiento del puesto de salud de Santo Domingo del Prado.

En Heroínas Toledo, el ingeniero Juan Sheput y el alcalde Agatón Mantari entregaron las nuevas pistas y veredas alrededor de la plaza central del centro poblado La Libertad. La intervención se llevó a cabo en los jirones Jauja y Lima y en las calles Arequipa y Uchubamba, y beneficia a 300 vecinos. Además de mejorar sus desplazamientos, las vías cuentan con pavimento de concreto y un diseño que facilita el drenaje para evitar que el agua se acumule en los accesos a la plaza.

Durante la ceremonia, Milagros, participante de Llamkasun Perú, contó que aprendió a pavimentar mientras trabajaba en la obra. A partir de esta experiencia, el titular del MTPE anunció el desarrollo de una capacitación a través de CAPACÍTA-T que complemente las habilidades adquiridas en estos proyectos y permita acreditarlas con un certificado al postular a nuevos empleos en construcción.

“Quiero comprometerme a diseñar una capacitación de tal forma de que ustedes, cuando culminen un trabajo de construcción en Llamkasun, saquen un certificado de capacitación, para que, de esa manera, si hay otra obra, ya no de Llamkasun, pero sí de una empresa de la zona, puedan ir con su certificado y postular a otro puesto de trabajo”, señaló el titular del Ministerio de Trabajo.

Más de S/ 9,9 millones para generar empleo temporal en 48 distritos de Junín

Además de los dos proyectos inaugurados en Concepción, el Gobierno, a través de Llamkasun Perú, transfirió S/ 9 900 982 entre el 1 de agosto y el 26 de noviembre para financiar 51 intervenciones inmediatas en 48 distritos de Junín, con la meta de generar cerca de 2700 empleos temporales. A la fecha, tres intervenciones habían concluido, 14 estaban en ejecución y los 34 restantes tenían previsto comenzar entre noviembre y diciembre.

Estas intervenciones atienden distintas necesidades de las comunidades. En Jauja, por ejemplo, comprenden el mantenimiento de canales de riego y caminos de herradura, así como la descolmatación de quebradas y cauces. En Concepción, incluyen el acondicionamiento de la plazoleta de Quicha y la mejora de accesos a espacios públicos y turísticos.

En ese marco, el ingeniero Juan Sheput invocó a las autoridades locales electas priorizar proyectos que mejoren la vida cotidiana de las familias, como los caminos que conectan a las comunidades, las escuelas y los puestos de salud.

Para dar continuidad a este esfuerzo, el Ministerio de Trabajo seguirá financiando obras mediante Llamkasun Perú, en coordinación con los gobiernos locales. Así, más mujeres, personas con discapacidad y vecinos con dificultades para encontrar empleo podrán generar ingresos para sus familias mientras contribuyen a mejorar la infraestructura de sus comunidades.