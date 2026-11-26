Las precipitaciones dejaron calles anegadas en el centro de Piura y provocaron interrupciones en las vías de acceso a varios centros poblados.

Las intensas precipitaciones registradas durante la tarde del jueves 26 de noviembre provocaron inundaciones en diferentes sectores de la ciudad de Piura. La lluvia, que se prolongó por menos de una hora, comenzó en Castilla, continuó por Veintiséis de Octubre y llegó hasta el distrito de Piura. Las calles del centro urbano quedaron cubiertas de agua y se reportaron ingresos de lluvia en establecimientos comerciales, según imágenes difundidas en redes sociales.

La situación también afectó a las provincias altoandinas de Morropón, Ayabaca y Huancabamba, donde las precipitaciones superaron los 40 milímetros de acumulación. El Senamhi reportó que las lluvias estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento superiores a los 35 kilómetros por hora. Entre los registros pluviométricos figuraron 23,1 milímetros en Morropón, 5,3 en Huarmaca y 3,2 en Santo Domingo.

Uno de los principales efectos de las precipitaciones fue la activación de al menos diez quebradas en las zonas altas de la región, lo que dejó incomunicados a varios centros poblados y restringió el tránsito terrestre hacia Huancabamba, Canchaque y Huarmaca. Las condiciones de las vías y las dificultades de acceso mantienen en alerta a las localidades afectadas, aunque todavía no se ha precisado cuántas personas permanecen aisladas.

CONTINÚA ALERTA ROJA

Ante este panorama, el Senamhi mantiene una alerta roja para Piura y Tumbes hasta el domingo 29 de noviembre, debido a la previsión de precipitaciones de moderada, fuerte y extrema intensidad. El pronóstico contempla nuevas lluvias en Ayabaca, Morropón y Huancabamba, así como acumulados superiores a los 15 milímetros en sectores como Salitral y San Juan de Bigote. También se advierte que las precipitaciones podrían extenderse hacia otras regiones del país.