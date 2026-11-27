Sicarios ingresaron a una casa donde se realizaba una fiesta y dispararon contra cinco amigos que estaban tomando cerveza. El ataque armado dejó tres personas fallecidas y otras dos quedaron graves.

El violento suceso se registró anoche en una vivienda de la calle Manco Cápac, distrito de El Porvenir, ciudad de Trujillo, región La Libertad. Todos los asistentes salieron corriendo en distintas direcciones.

AJUSTE DE CUENTAS

Testigos refieren que los dos sicarios bajaron de un auto, ingresaron al predio, que tenía la puerta abierta, y dispararon al menos 23 veces. Tras el ataque, corrieron hasta el vehículo y emprendieron la huida.

Familiares y vecinos trasladaron a las víctimas a diversos hospitales. La Policía tiene como principal hipótesis de esta masacre un ajuste de cuentas entre las bandas criminales “La Nueva Jauría” y “Los Pulpos”.