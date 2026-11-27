Rafael Belaunde, ministro de Defensa, solicitó a las autoridades de Piura poner a disposición de las Fuerzas Armadas las motobombas que tienen para poder realizar el retiro del agua acumulada en distintos sectores por las intensas lluvias.

El funcionario, que está yendo por tierra hacia Piura desde Chiclayo porque el tiempo no le permitió ir por vía aérea, precisó que el Ejército ya está desplegado en la zona trabajando para drenar el agua acumulada tras las fuertes precipitaciones.

DESAGUAR LA CIUDAD

“Estamos teniendo algunos problemas de coordinación con la Municipalidad de Castilla, pero confiamos en que durante la madrugada los equipos de drenaje, ahora que la lluvia ha cedido un poco, van a poder desaguar la ciudad”, indicó.

Finalmente, reiteró a los municipios poner a disposición del Ejército sus motobombas, debido a que cuentan con una capacidad logística mayor y experiencia para hacer uso de estos importantes equipos en los sectores afectados.