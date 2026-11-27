Un hecho muy peligroso se registró la tarde de ayer en el sector La Choza, distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar, en Tumbes. Familiares y vecinos. Alrededor de 50 personas cruzaron una quebrada cargando el ataúd.

Las intensas precipitaciones de los últimos días activaron la quebrada Casitas e incrementaron el caudal. Tras caminar unos 40 minutos, el cadáver fue sepultado en el cementerio de Cañaveral, que también sufre los estragos de las lluvias.

RECORRIDO COMPLICADO

Tras cumplir con su propósito, los desconsolados familiares y vecinos retornaron por la misma peligrosa ruta. La crecida de las aguas de la quebrada y las condiciones del terreno convirtieron las exequias en un recorrido complicado.

Más de 2,000 vecinos de Casitas están sin energía eléctrica desde el miércoles 25 de noviembre, agudizando la crisis que atraviesan por las intensas lluvias y estar aislados por la activación de la caudalosa quebrada Casitas.