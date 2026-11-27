Según se conoció, la acumulación de agua por las intensas lluvias ocasionó el colapso de la lona tensada que cubría la zona de juegos infantiles del centro comercial Real Plaza. El local fue evacuado y no se registraron personas heridas ni afectadas.

Al respecto, el Real Plaza Piura en un comunicado informó que el incidente ocurrió la tarde de ayer. La estructura, que pertenece a uno de los locatarios del establecimiento comercial, cedió debido a la acumulación de agua sobre su superficie.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Señaló también que el área estaba cerrada al momento de producirse el colapso, debido a los protocolos de prevención. Asimismo, anunció que la zona de juegos permanecerá clausurada hasta que se garantice la seguridad para los visitantes.

Anoche continuó cayendo una torrencial lluvia sobre la región Piura. Ante este escenario, las familias temen que las inundaciones se agraven con el paso de las horas, y piden atender los sectores que permanecen afectados y aislados.