La Dirección Regional de Educación (DRE) Piura recordó que este viernes 27 de noviembre culminan las clases de educación básica, en el marco de las intensas lluvias que afectan a la región. La medida se encuentra establecida en la Directiva N.° 017-2026.

A través de un comunicado emitido la noche del jueves 26 de noviembre, la entidad señaló que las instituciones educativas deberán evaluar y, de ser necesario, reprogramar las actividades de clausura del Año Escolar 2026.

Asimismo, la DRE exhortó a las autoridades de las instituciones de educación superior a adoptar medidas preventivas ante las condiciones climáticas adversas y recomiendan evaluar la continuidad de las actividades presenciales.

EVALUACIÓN DE CLASES REMOTAS

El llamado de la Dirección Regional de Educación también comprende a los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), institutos tecnológicos y pedagógicos. Sus autoridades deberán evaluar las condiciones de seguridad.

En caso de que no existan las garantías necesarias, deberán optar por las clases a distancia, con el objetivo de proteger la vida y la integridad de los estudiantes, padres de familia, docentes y trabajadores administrativos. “Exhortamos a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar situaciones que podamos lamentar”, señala el comunicado.

JEFE DEL INDECI VIAJARÁ A PIURA CON MINISTROS

Ante las intensas lluvias y la acumulación de agua en las cuencas ciegas, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció que este viernes 27 de noviembre viajará a Piura junto a ministros de distintos sectores para coordinar acciones frente a la emergencia.

Asimismo, el funcionario en declaraciones a Exitosa, señaló que las familias deben contar con planes de emergencia que les permitan identificar rutas y lugares seguros para evacuar e indicó que las comunidades necesitan organizar sus propios protocolos de respuesta.