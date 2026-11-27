Dos profesoras que quedaron aisladas durante varias horas debido a la activación de la quebrada Piscán, en la región Piura, debido a las intentas lluvias por el fenómeno El Niño, fueron rescatadas sanas y salvas por efectivos del Ejército del Perú.

La emergencia se registró en el distrito de Yamango, provincia de Morropón, donde integrantes de la Brigada de Intervención Rápida para Desastres del Agrupamiento de Artillería «Crl. José Joaquín Inclán» ejecutaron una maniobra de pasaje aéreo mediante el uso de una tirolesa, a fin de superar las difíciles condiciones del terreno y poner a buen recaudo a las docentes.

Tras ser rescatadas, las profesoras expresaron su agradecimiento y reconocimiento por la oportuna intervención y la labor que cumplen las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia.

Esta acción pone en evidencia la capacidad de respuesta, preparación y compromiso del personal militar para intervenir en escenarios de riesgo, contribuyendo a salvaguardar la vida y brindar asistencia oportuna a la población afectada.