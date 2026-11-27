Un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) sufrió un accidente mientras cumplía una misión de extracción de una patrulla militar en la localidad de Sanabamba, Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

El siniestro fue confirmado este viernes 27 de noviembre por el Comando Especial VRAEM, mediante el Comunicado Oficial N.° 004-2026-CEVRAEM. El documento señala que el hecho ocurrió durante una acción de rescate.

BÚSQUEDA Y RESCATE

Tras el accidente, el Comando Especial informó que se activaron inmediatamente los protocolos de búsqueda y rescate para ubicar el helicóptero y determinar la situación del personal que se encontraba a bordo.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre posibles víctimas o sobrevivientes del suceso. Tampoco mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente, ni las eventuales causas del siniestro.