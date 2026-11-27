A través de la Procuraduría Pública de la SBN, se ha logrado reincorporar al patrimonio público más de 52 millones de metros cuadrados de terrenos invadidos.

La Procuraduría General del Estado, a través de la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), ha logrado recuperar un total de 1,002 predios estatales a nivel nacional desde el año 2014 hasta la fecha, frenando el avance de las invasiones y el tráfico ilícito de terrenos.

Esta labor sostenida ha permitido rescatar una extensión territorial superior a los 52 millones de metros cuadrados (equivalente a 5,227 hectáreas) desde la creación y aplicación de la Ley N.° 30230, de recuperaciones extrajudiciales.

Durante el presente año 2026, el trabajo articulado del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado ha mostrado un crecimiento constante. Hasta la actualidad, la Procuraduría Pública de la SBN ejecutó la recuperación de 110 predios del Estado, lo que representa un área de 15'506,620.43 m². Con este ritmo operativo, la entidad proyecta cerrar el año alcanzando una meta estimada de entre 130 y 140 predios recuperados.

“En este aniversario, un reconocimiento a los procuradores públicos, funcionarios y servidores que asumen diariamente la responsabilidad de defender los intereses del país, proteger los recursos públicos y contribuir al respeto de la legalidad”, señaló la Procuradora General del Estado, María Caruajulca.

Las recuperaciones extrajudiciales se ejecutan al amparo de los artículos 65 y 66 de la Ley N.° 30230, normativa fortalecida recientemente por el Decreto Legislativo N.° 1726, que faculta a las entidades estatales a remover o demoler cualquier ocupación informal o permanente en terrenos públicos con el auxilio de la Policía Nacional del Perú.

Para el periodo noviembre – diciembre de 2026, la Procuraduría Pública de la SBN, ya coordina con diversas regiones policiales nuevas diligencias de recuperación a nivel nacional.

Gracias al trabajo realizado desde la procuraduría pública y con el respaldo de la PGE, los terrenos rescatados de la informalidad y el tráfico ilícito son evaluados e incorporados nuevamente al portafolio inmobiliario estatal. De esta manera, se garantiza que estos espacios sean destinados a futuros proyectos de inversión pública y privada que generen utilidad económica y promuevan el desarrollo sostenible y social en beneficio de todos los peruanos.