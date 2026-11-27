Según la denuncia, el abogado habría pedido S/2.000 a la docente Violeta B. S. luego de reunirse con ella en la UGEL y citarla posteriormente en un parque.

Tras haber sido denunciado por solicitar dinero a una docente con la finalidad de archivar un proceso administrativo, agentes de la Policía Anticorrupción detuvieron al abogado Narciso Valencia Atencio, de 59 años.

El nerviosismo del abogado, responsable de Procesos Administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) en Huancayo, habría sido evidente ante las preguntas de los agentes, quienes lo increparon por haber solicitado 2 mil soles a la profesora Violeta B. S.

PIDIÓ COIMA A DOCENTE

Según lo estipulado en la denuncia, el primer contacto que tuvo la docente con el abogado fue el 24 de noviembre, cuando le pidió acudir a la institución para conversar sobre el expediente relacionado con una denuncia presentada por los padres de familia del Jardín Crayolitas de Jesús.

Por otro lado, el 25 de noviembre, a las 3:30 p. m., la docente se acercó a la UGEL para reunirse con Valencia Atencio y conocer su situación legal. Luego de esa reunión, el abogado le indicó que se encontraran cinco minutos después en un parque, donde le habría solicitado los 2.000 soles.