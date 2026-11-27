Equipos médicos valorizados en 50 mil soles habrían sido robados del centro de salud de Pedregal Grande, distrito de Catacaos, región Piura. Al parecer, las cámaras de seguridad se desactivaron días antes del hurto registrado el 23 de octubre.

Según la denuncia de Nery More, del área de emergencia se perdió una bomba de infusión de un canal y un calentador de sangre/soluciones; de odontología se perdió una lámpara de fotocurado, de enfermería se perdió un tensiómetro y una mesa metálica.

En el área de tópico se reportó la pérdida de una tela de biombo y un cable de negatoscopio. Asimismo, no se pudo inspeccionar el área de cámaras de vigilancia y radios debido a que la cerradura presentaba dificultad para abrirse.

PUERTAS FORZADAS

Se conoció que las cámaras de seguridad, que estaban operativas, dejaron de funcionar dos días antes del robo. Además, no se encontraron puertas forzadas ni señales de violencia en la vitrina donde se encontraban los equipos.

Los pobladores exigen la intervención del Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. El alcalde del centro poblado, Enrique Estrada, pidió el cambio total del personal del establecimiento.