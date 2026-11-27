Familias atrapadas en sus viviendas por las inundaciones son rescatadas por efectivos de la Policía Nacional y miembros del Ejército. El operativo de emergencia se desarrolló en distintos sectores de la región Piura tras las intensas lluvias de las últimas horas.

El rescate se concentró en viviendas que quedaron anegadas, lo que impedía a sus ocupantes salir por sus propios medios. Entre las personas auxiliadas había niños, mujeres y adultos mayores, además de mascotas que fueron trasladadas a lugares seguros.

TRASLADO ES VOLUNTARIO

Los equipos de emergencia utilizan botes inflables y colchones para recorrer las calles inundadas y evacuar a los vecinos. El trabajo es intenso, ya que hay decenas de personas atrapadas; algunos se niegan a dejar sus casas por temor a ser asaltados.

Las acciones de asistencia que desarrollan los agentes de la Policía Nacional y el Ejército frente a la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias se mantendrán indefinidamente; el traslado es voluntario, no se presiona a nadie a dejar su casa.