En medio de las inundaciones que vienen afectando diversos sectores de Piura por las intensas lluvias, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) despliegan una ardua e incansable labor de rescate, evacuación y asistencia humanitaria para salvaguardar la vida de las personas y brindar ayuda a las familias damnificadas.



Una de las intervenciones más destacadas se registró la noche del jueves 26 de noviembre, cuando integrantes de la Brigada de Rescate de la Unidad de Protección de Carreteras Piura lograron poner a salvo a cuatro personas que permanecían atrapadas desde hacía más de seis horas en las instalaciones de la Dirección Regional de Educación, ubicada en la urbanización Los Jardines, distrito de Veintiséis de Octubre.



Tras recibir la alerta, los agentes policiales acudieron al lugar y ejecutaron las labores de rescate en medio de las difíciles condiciones ocasionadas por la acumulación de agua. Gracias a su oportuna intervención, fueron rescatados los cuatro ciudadanos, entre ellos tres adultos mayores, quienes se encontraban atrapados en una de las oficinas de la institución.



Esta intervención forma parte del amplio despliegue dispuesto por la Región Policial Piura desde el inicio de las intensas precipitaciones, durante la noche del miércoles 25 de noviembre. Desde entonces, los efectivos vienen atendiendo emergencias en distintos puntos de la ciudad, evacuando a personas que quedaron aisladas en sus viviendas, auxiliando a familias afectadas y brindando protección a quienes necesitan ponerse a salvo.



Para llegar a las zonas más afectadas y facilitar las labores de evacuación, la Policía Nacional también viene empleando los botes de la Unidad de Salvataje, cuyos efectivos participan en las acciones de rescate en sectores inundados y de difícil acceso. Asimismo, el personal policial realiza labores de orientación y regulación del tránsito vehicular en las vías comprometidas por la acumulación de agua.



Las acciones de auxilio se mantienen de manera permanente con policías desplegados en los puntos críticos de la ciudad y atentos a los reportes de emergencia para responder oportunamente a las necesidades de la población. Su trabajo, que se extiende durante la noche, la madrugada y el día, refleja su vocación de servicio y compromiso con quienes atraviesan momentos de angustia y desesperación.



El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú, reafirma así su compromiso de proteger y servir a la ciudadanía, poniendo toda su capacidad operativa y sus recursos humanos al servicio de la población. En medio de la emergencia, los efectivos policiales continúan trabajando sin descanso, porque proteger la vida de los peruanos es su principal misión y su compromiso está donde más se necesita.