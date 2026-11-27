Frente al incremento del caudal del río Tumbes, que alcanza los 1,918 metros cúbicos por segundo, la Unidad Ejecutora Tumbes, con asistencia técnica del OTASS, viene desplegando acciones inmediatas para proteger la infraestructura y garantizar el abastecimiento de agua potable a la población.

Actualmente, la planta El Milagro continúa operativa, mientras que las plantas La Peña y Los Cedros han suspendido preventivamente sus operaciones debido a las condiciones del río.

Frente a ello, la entidad activó su plan de contingencia y cuenta con 21 camiones cisterna operativos, de los cuales 6 están desplegados para abastecer a 3,128 familias de San Jacinto y La Cruz, en coordinación con los gobiernos locales, el Gobierno Regional y el Ejército del Perú.

Paralelamente, sus equipos operativos realizan trabajos de limpieza y retiro de palizada en las zonas de captación para proteger la infraestructura y recuperar las condiciones de operación de las plantas, de acuerdo con las evaluaciones técnicas y de seguridad.

La Unidad Ejecutora Tumbes intensificará su capacidad de respuesta, priorizando la atención a las familias y el restablecimiento de los servicios tan pronto las condiciones del río lo permitan.