Ante las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias en el Hospital Regional José Cayetano Heredia, la Red Asistencial Piura del Seguro Social de Salud (EsSalud) adoptó medidas inmediatas para proteger la salud y seguridad de los pacientes y del personal asistencial, así como mantener la continuidad de los servicios en condiciones seguras.

Como medida preventiva frente a las filtraciones y la humedad registradas en algunos ambientes del establecimiento, se dispuso la reubicación de 11 pacientes de la Unidad de Vigilancia Clínica (UVICLIN) al auditorio del hospital, así como de cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN) al área de Cirugía.

Estas acciones responden a los lineamientos de gestión impulsados por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, que priorizan la seguridad de los asegurados y la atención oportuna frente a situaciones de contingencia.

Reorganización temporal de los servicios

Con el objetivo de resguardar la seguridad de los pacientes y del personal de salud, se dispuso la suspensión temporal del Servicio de Terapia Física y la reprogramación de las atenciones del Servicio de Imágenes, debido a las afectaciones registradas en sus instalaciones.

Respecto al Centro Quirúrgico, las filtraciones afectaron el Quirófano II, por lo que se viene evaluando la suspensión temporal de las cirugías electivas, priorizando las intervenciones de emergencia de acuerdo con la condición clínica de los pacientes.

En tanto, las consultas médicas mantienen su programación habitual.

Refuerzan la atención frente al dengue y otras enfermedades

De manera paralela, EsSalud viene reforzando el apoyo asistencial para responder a la demanda de pacientes con dengue y otras enfermedades, priorizando a quienes requieren evaluación, tratamiento y seguimiento médico.

Asimismo, la Red Asistencial Piura continúa evaluando las condiciones de la infraestructura hospitalaria y ejecutando acciones para recuperar progresivamente los ambientes afectados y restablecer los servicios restringidos, conforme a las condiciones de seguridad.

Acciones para garantizar la continuidad de los servicios

El equipo de la Red Asistencial de Piura viene articulando acciones con las autoridades locales para asegurar la continuidad de los servicios de salud y proteger a nuestros asegurados frente a los riesgos asociados a las lluvias e inundaciones.

Durante la VIII Sesión Extraordinaria de la Plataforma Regional de Defensa Civil, se coordinan acciones con la Dirección Regional de Salud de Piura para fortalecer la respuesta médica frente al dengue, la leptospirosis y las mordeduras de serpientes.

EsSalud comprende la preocupación de los asegurados y sus familiares ante esta situación y reafirma que la protección de los pacientes constituye su principal prioridad.

Dado que la emergencia es una situación que va cambiando en tiempo real, la institución continuará informando, a través de sus canales oficiales, sobre las medidas adoptadas, la programación de las atenciones y el restablecimiento de los servicios.