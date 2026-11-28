El Ministerio de Salud (Minsa) prevé recibir en enero un lote adicional de 1,1 millones de vacunas contra el dengue para extender la inmunización a otras zonas del Perú, sumándose a las más de 400 mil dosis ya repartidas a nivel nacional.

El objetivo de reducir las complicaciones y la mortalidad por esta enfermedad, según informó el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, en entrevista con Exitosa.

De acuerdo al funcionario, el sector evalúa disminuir a 6 años la edad mínima de inmunización, actualmente dirigida al grupo de 10 a 20 años, para proteger a la población infantil vulnerable, y detalló que las vacunas ya se enviaron a Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Áncash, San Martín, Ucayali, Loreto y Madre de Dios, además de distritos de Lima con alza de casos, concentrándose la aplicación en colegios y algunos establecimientos de salud cuya ubicación puede consultarse en la línea 113.

Refuerzo hospitalario y telemedicina

Frente a una ocupación de camas que varía por región y alcanza entre 80 % y 90 %, Munayco indicó que el Minsa implementa más de 100 unidades febriles adicionales y habilita nuevos policlínicos para atender a pacientes con signos de alarma, junto con la transferencia de recursos a los gobiernos regionales para labores de fumigación y control larvario, así como coordinaciones multisectoriales para asegurar pruebas diagnósticas.

Asimismo, el titular del CDC Perú señaló que ya opera un sistema de asesoría a distancia disponible las 24 horas los siete días de la semana, mediante el cual especialistas infectólogos, internistas y emergencistas de hospitales de Lima orientan a los médicos de varios hospitales de las regiones del norte en el manejo clínico de los pacientes afectados.