Entre los ocho militares fallecidos identificados tras el accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) figura el capitán FAP Bruno Rivas Zegarra.

El oficial con historial en misiones de ayuda humanitaria y operaciones estratégicas, integró la tripulación encargada de trasladar al papa León XIV y a su comitiva durante su reciente visita al país.

Para los desplazamientos del sumo pontífice, la FAP desplegó cuatro helicópteros multipropósito Mi-17, y Rivas se desempeñó como copiloto de una de estas naves denominada el 'Papacóptero', labor que generó orgullo entre sus familiares, amigos y vecinos de Tambogrande, en Piura, así como en las comunidades educativas donde se formó, donde hoy expresan pesar por su fallecimiento.

Accidente aéreo en Ayacucho

El deceso del capitán Rivas ocurrió el viernes 27 de noviembre, cuando el helicóptero MI-17 de matrícula FAP 636, la misma unidad aérea empleada en el operativo pontificio, sufrió un siniestro mientras ejecutaba una operación militar en las inmediaciones de Sanabamba, en Ayacucho.

De acuerdo con la información difundida, la aeronave realizaba una misión destinada a extraer a tres miembros de una patrulla militar que habían efectuado labores de reconocimiento en un sector considerado peligroso debido a la presencia de remanentes de Sendero Luminoso.