Este mediodía, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, informó que se trasladó a la región Lambayeque cinco puentes modulares para utilizarlos frente a situaciones que pongan en riesgo el tránsito.

Señaló que esta infraestructura reemplazará a los puentes que puedan ser inutilizados por las lluvias e inundaciones. Indicó que actualmente hay 26 puentes en riesgo ante el aumento del caudal de los ríos por las lluvias.

MECANISMOS DE CONEXIÓN

“El actual gobierno le está brindando especial atención al tema de los puentes porque son uno de los principales mecanismos de conexión y evitan que tengamos comunidades aisladas”, manifestó Tangherlini Casal.

Finalmente, consideró que, en comparación con anteriores episodios del fenómeno El Niño, la infraestructura destinada a hacer frente a los embates de la emergencia climática en el campo vial está mucho mejor preparada.