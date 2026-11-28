La presidenta Keiko Fujimori afirmó hoy, desde la región Piura, que el Gobierno seguirá apoyando a la población afectada por las intensas lluvias, tras remarcar que es momento de la unidad y subrayar que todos estamos para sumar.

Dijo también que se está haciendo una entrega ordenada de la ayuda para las decenas de familias damnificadas, y que ya se puede ver el avance de los trabajos contra las inundaciones gracias a los transvasadores y motobombas.

ENTREGA DE BONOS

Asimismo, Fujimori Higuchi indicó que no es momento de señalar responsables, sino que es momento de la unidad, y que con la reciente donación recibida de China se adquieran equipos para estar preparados ante nuevas lluvias.

En otro momento de su recorrido por las zonas inundadas, dijo que habló con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, a fin de adelantar la entrega de bonos a los afectados, tema que será comunicado los próximos días.