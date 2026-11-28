El Poder Ejecutivo ordenó el envío del 'B.A.P. Tacna', un buque multipropósito de la Marina de Guerra, a la región Piura con 18 mil litros de agua potable destinados a los damnificados por las lluvias e inundaciones.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, dijo que el buque llegará este domingo al Terminal Portuario Euroandinos, en la ciudad de Paita. Desde allí, se distribuirá el agua a las familias de las zonas afectadas.

PLANTA DESALINIZADORA

Según informaron las autoridades, el recurso fue tratado y envasado en la planta desalinizadora instalada en el buque, y permitirá abastecer a la población que enfrenta dificultades debido a las precipitaciones.

El B.A.P. Tacna es la segunda embarcación movilizada hacia el norte del país para apoyar en las acciones ante el fenómeno El Niño. La primera unidad en partir fue el B.A.P. Paita, que zarpó a inicios de noviembre.