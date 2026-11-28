Durante su recorrido por la urbanización El Chilcal, en la región Piura, una de las más afectadas por las inundaciones, la presidenta Keiko Fujimori señaló que utilizarán las donaciones recibidas para enfrentar el fenómeno El Niño.

Señaló que solicitará que los 14 millones de dólares de apoyo recibidos de parte del Gobierno chino como donación al Perú para enfrentar la emergencia climática sean destinados íntegramente a la compra de maquinaria.

GOBIERNO CHINO

“Se acuerdan de que había anunciado un apoyo del Gobierno chino, del presidente Xi Jinping; estamos pidiendo que los 14 millones de dólares se conviertan en máquinas trasvasadoras, motobombas, hydrojets para estar preparados”, señaló.

Fujimori Higuchi llegó a Piura acompañada de los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas; de Defensa, Rafael Belaunde Llosa; de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y de Salud, Luis Dyer.