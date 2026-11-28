Como parte de las acciones que despliega el Gobierno frente a los efectos del fenómeno El Niño, el ministro Luis Dyer recorrió diversas zonas de la región Piura, sobre todo los centros de salud, afectados por las lluvias e inundaciones.

El objetivo es conocer los daños registrados en los servicios del Ministerio de Salud (Minsa) y acelerar las intervenciones en beneficio de las familias afectadas. Así como subsanar los perjuicios en la infraestructura de los nosocomios.

VIGILANCIA CLÍNICA

El ministro Dyer también visitó el Hospital Regional de EsSalud, donde supervisó los servicios de vigilancia clínica y telemedicina para la atención de pacientes con dengue, así como la capacidad del centro frente a la emergencia.

Asimismo, a través de la operación “Minsa Responde”, destinó 32 maletines equipados con implementos que permiten brindar primeros auxilios, estabilizar y atender de manera inmediata a las personas ante situaciones de emergencia.