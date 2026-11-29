El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, informó que se implementó un puesto móvil para articular la entrega de ayuda humanitaria a damnificados y mitigar el impacto de las lluvias e inundaciones en la región Piura.

Señaló que el local se encuentra ubicado en la localidad Ignacio Merino; en el lugar, trabajadores y voluntarios laboran arduamente canalizando toda la ayuda humanitaria, privada y estatal, que se recibe en beneficio de la población afectada.

AGUA Y ALIMENTOS

Según explicó Vásquez Guerrero, a la fecha se ha hecho entrega de gran cantidad de bidones de agua y alimentos con participación, incluso, de la presidenta Keiko Fujimori y ministros de sectores como Vivienda, Desarrollo Agrario y Riego, Salud y Defensa.

"Estamos en la entrega de más de mil canastas de víveres, así como bidones de agua de siete litros para la población, con la finalidad de poder mitigar el impacto de daño que está teniendo en las diferentes cuencas activadas acá en la región Piura", detalló.