Un enorme huaico provocado por las intensas lluvias afectó la tarde de ayer cerca de 300 metros de la autopista Carhuaz-Hualcán y dañó un puente vehicular de concreto, en la región Áncash.

El evento ocasionó también daños en cultivos de papa y maíz. La emergencia se registró tras la activación de una quebrada en el centro poblado de Hualcán, distrito y provincia de Carhuaz.

INFRAESTRUCTURA VIAL

Según informaron los comuneros, los daños provocados por el enorme huaico en la infraestructura vial y el puente ocasionaron la interrupción del tránsito vehicular en este sector.

Representantes del municipio de Carhuaz iniciaron la evaluación de daños y las coordinaciones para ejecutar los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía y del puente afectados.