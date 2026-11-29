El alcalde de la provincia de Piura, Juan Cevallos, informó que las intensas lluvias que se registran estos días han dejado unas 4 500 familias afectadas en su jurisdicción; la mayoría de ellas residen en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Señaló también que la geografía piurana representa un obstáculo natural severo ante las precipitaciones, al carecer de pendientes que permitan la evacuación del agua por gravedad hacia los ríos o cuencas de la región, lo que agrava la situación.

DRENAJE PLUVIAL

Ante esta situación, la autoridad indicó que la solución sería un sistema de drenaje pluvial definitivo, proyecto que debería ejecutar el gobierno central y que es reclamado por los ciudadanos desde hace años, pues las inundaciones siempre se presentan.

"Piura nunca ha tenido un sistema de drenaje definitivo. Responsabilidad que no recae en ninguna autoridad local. Trascendió que el costo del proyecto bordearía los 7 000 millones de soles y su ejecución total tardaría entre 5 y 6 años”, declaró.