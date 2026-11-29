Tras un paciente trabajo de inteligencia, miembros del Comando Unificado asestaron un duro golpe contra la logística de grupos dedicados a la minería ilegal en las regiones de Cajamarca y Madre de Dios.

Decomisaron importantes equipos valorizados en S/ 5 684 400. Las autoridades indicaron que con estas intervenciones se busca combatir las economías ilícitas en las regiones y proteger los recursos naturales.

GENERADORES ELÉCTRICOS

Detallaron que, en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, Cajamarca, se decomisaron tres generadores eléctricos, dos mangas de ventilación, un ventilador cilíndrico, 10 palanas, 6 taladros, etc.

Mientras en el sector del caserío Los Amigos, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, decomisaron 13 motores de 300 HP, 13 balsas traca, 13 tracas mecánicas, 13 caballetes metálicos y 13 tolvas de madera.