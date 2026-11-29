La temperatura diurna alcanzará valores máximos de hasta 37 °C en la costa norte del Perú entre este domingo 29 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre, periodo en el que persistirá el aumento del calor de moderada a extrema intensidad en el litoral y de moderada a fuerte intensidad en la sierra, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo con el pronóstico en el aviso meteorológico, se registrarán temperaturas máximas de entre 26 °C y 37 °C en la costa norte, de 25 °C a 33 °C en la costa centro y de 24 °C a 34 °C en la costa sur.

Mientras que en la sierra los valores oscilarán entre 22 °C y 32 °C en la zona norte —bajando a un rango de 20 °C a 30 °C el miércoles—, de 15 °C a 31 °C en la sierra centro y de 14 °C a 31 °C en la sierra sur.

Radiación UV, vientos y medidas preventivas

El organismo técnico precisó que estas condiciones climáticas estarán acompañadas de escasa cobertura nubosa hacia el mediodía, factor que permitirá una mayor incidencia solar y elevará los niveles de radiación ultravioleta (UV), además de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora principalmente durante las tardes y la posibilidad de lluvias dispersas en algunos sectores de la costa norte.

Ante este escenario, se recomienda a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol sobre todo en horas cercanas al mediodía, utilizar sombreros de ala ancha, lentes con protección UV y bloqueador solar, así como mantenerse hidratada.