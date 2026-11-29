En medio de su dolor por la pérdida de su ser querido, en la región Piura, familiares tienen que sepultar a sus muertos en cementerios inundados tras las intensas lluvias de los últimos días.

Ese es el caso del camposanto de Catacaos, donde los deudos sepultan a sus seres queridos en medio de charcos de agua; pese al reclamo de los deudos, ninguna autoridad soluciona el problema.

GRAVES INUNDACIONES

El cementerio del distrito de Catacaos es utilizado por vecinos de varios centros poblados para enterrar a sus familiares; temen que, por las graves inundaciones, sea clausurado temporalmente.

Según informaron los pobladores, el agua estancada ya afecta la infraestructura del cementerio, sobre todo de los nichos ubicados bajo tierra. Están temerosos de la aparición de enfermedades.