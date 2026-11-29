Ante las intensas lluvias registradas en Piura, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegó una comitiva a la región con la finalidad de inspeccionar los centros de salud, comprobar la operatividad de las instalaciones e informar a los asegurados sobre las acciones de contingencia.

El equipo se encuentra liderado por el gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Dr. Óscar Broggi, y el subgerente de Proyectos Especiales, Dr. Milcíades Reátegui, quienes junto a especialistas y equipos como el área de logística llegaron a la mencionada región para supervisar las acciones en el territorio por encargo de la presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas.

Medicina Física y Rehabilitación

Como medida inmediata ante el aniego registrado en la zona posterior cercana al río Piura, en el Hospital José Cayetano Heredia se dispuso el traslado interno de aproximadamente 15 pacientes con dengue de la Unidad de Vigilancia Clínica (UVICLIN) al auditorio.

Asimismo, se reubicó el consultorio de Medicina Física y Rehabilitación hacia otros ambientes del nosocomio, garantizando la continuidad de las prestaciones.

Pacientes y trabajadores

Asimismo, se vienen supervisando de forma permanente las labores de limpieza tanto en los exteriores como en los sectores internos del hospital a consecuencia de las lluvias, a fin de mantener condiciones seguras para pacientes y trabajadores.

EsSalud precisó que la red asistencial continúa operando desde los hospitales José Cayetano Heredia y Jorge Reátegui, el Hospital II de Talara, Tambogrande, el CAP Metropolitano y Castilla que mantienen sus consultas médicas en su programación habitual, mientras en Centro Quirúrgico continúan las cirugías programadas, salvo dos intervenciones que fueron reprogramadas por precaución.

Respuesta sanitaria

De manera paralela, la Gerencia Central de Operaciones de EsSalud supervisó el servicio de Laboratorio de la Red Asistencial Piura —clave para la detección temprana de enfermedades como el dengue y la leptospirosis—, ya que fortalecer la capacidad de diagnóstico permite identificar oportunamente estos cuadros, orientar el tratamiento adecuado y reducir el riesgo de complicaciones.

Con el objetivo de fortalecer la respuesta sanitaria en la región, EsSalud informó además que el Hospital José Cayetano Heredia de la Red Asistencial Piura contará con 25 nuevas camas hospitalarias destinadas a ampliar la capacidad de hospitalización.