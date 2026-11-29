Los oleajes anómalos continuarán en toda la costa peruana hasta el viernes 4 de diciembre y alcanzarán fuerte intensidad en el litoral central, que abarca Lima y Callao, desde el sur de Salaverry, en La Libertad hasta San Juan de Marcona, en Ica, entre la tarde del martes 1 y la madrugada del miércoles 2, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú mediante el Aviso Especial de Oleaje N.° 52-26.

En este sector, los oleajes moderados del suroeste descenderán a ligeros desde la mañana de este domingo 29 de noviembre, pero desde la noche del lunes 30 ingresarán nuevas olas del noroeste y oeste que pasarán a moderadas en la madrugada del martes 1, cobrarán fuerte intensidad hacia la tarde y disminuirán a ligeras recién desde la madrugada del jueves 3.

Zonas afectadas

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, persistirá el oleaje ligero del suroeste hasta la madrugada del lunes 30, cuando arribarán olas del noroeste y oeste que subirán a moderadas por la tarde, llegarán a fuerte intensidad durante la noche, bajarán a moderadas desde la mañana del martes 1 y pasarán a ligeras desde la mañana del jueves 3 de diciembre.

En tanto, en el litoral sur desde San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje moderado del suroeste descenderá a ligero desde la mañana del domingo 29, mientras que las olas del noroeste y oeste ingresarán desde la noche del martes 1, aumentarán a moderadas desde la mañana del miércoles 2 y se reducirán a ligeras desde la mañana del jueves 3.

Impacto por fenómeno El Niño

La DHN precisó que el fenómeno afectará principalmente a playas abiertas o semiabiertas orientadas al suroeste y noroeste, y advirtió que el fenómeno El Niño viene generando anomalías positivas en el nivel medio del mar de hasta 70 centímetros en zonas del norte y alrededor de 50 centímetros en la costa central, lo que amplifica el alcance del oleaje sobre el litoral, especialmente durante las horas de pleamar, aun cuando la transición hacia la fase lunar de cuarto menguante favorece una reducción gradual en la amplitud de las mareas.