Foto Carreteras.pe

Este mediodía, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reportó vías con tránsito restringido e interrumpido en seis regiones del país debido a las torrenciales precipitaciones por el fenómeno El Niño.

VÍAS CON TRÁNSITO RESTRINGIDO

En Piura , se informa de restricciones de varios minutos en los kilómetros 15 de la carretera Paimas-Ayabaca y 23 y 27 de la vía Chulucanas-Morropón.

También hay limitaciones en los siguientes tramos:

Ucayali: kilómetro 441 de la autopista Longitudinal de la Selva Norte, en Padre Abad.

Cusco: kilómetro 145 de la vía Urcos-Masuko-Iñapari, en Marcapata, provincia de Quispicanchi.

Apurímac: kilómetro 29 de la vía Abancay-Chalhuahuacho, en Lambrama, provincia de Abancay.

VÍAS CON TRÁNSITO INTERRUMPIDO

La Sutran también informó sobre vías con tránsito interrumpido en los siguientes departamentos:

En Áncash , el bloqueo comprende los kilómetros 129 y 132 de la autopista La Pampa-Sihuas-Huacrachuco-Uchiza, en el distrito de Parobamba, provincia de Pomabamba.

En Cajamarca , se reporta la interrupción del tránsito en el kilómetro 163 de la carretera Chipile-Chamaya, en el distrito de Choros, provincia de Cutervo.

Finalmente, la entidad recomendó a los choferes tomar precauciones y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar sus viajes. Para ello, pueden revisar el Mapa Interactivo de Alertas Viales de la Sutran.