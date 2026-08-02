Vuelve "Vale Todo": detalles del fenómeno brasilero que mañana se estrena en Panamericana

Vuelve una de las novelas que cautivó al público peruano. Este lunes 3 de agosto, a las 7:30 de la noche, Panamericana Televisión estrena una nueva versión de "Vale Todo", el clásico de la televisión brasileña que conquistó a la audiencia latinoamericana.

La producción regresa con un remake que moderniza la recordada novela de los años 80, con una propuesta renovada que adapta la historia a una nueva generación de espectadores sin dejar de lado los conflictos que caracterizaron a la versión original.

DETALLES DE LA TRAMA

"Vale Todo" presenta una historia de ambición, traición, envidia y poder protagonizada por una madre y su hija que buscan superarse y alcanzar el éxito, pero a través de caminos completamente distintos.

Raquel, la madre, intenta salir adelante de manera honesta y sin perjudicar a los demás. En contraste, su hija María de Fátima está dispuesta a recurrir a la traición y hacer lo que considere necesario para conseguir sus objetivos.

Esta oposición entre ambas protagonistas dará paso a una trama cargada de conflictos, intriga y giros inesperados que ha logrado captar la atención de la audiencia en Brasil.