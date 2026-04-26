Servicio Secreto evacúa a Trump por atentado: presidente de USA participaba en cena

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado de emergencia durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, luego de que se reportara la presencia de un hombre armado en las inmediaciones del evento. El incidente generó momentos de tensión entre los asistentes, quienes también fueron retirados del lugar por razones de seguridad.

Según confirmó el Servicio Secreto de Estados Unidos, el mandatario norteamericano abandonó el recinto junto a la primera dama, Melania Trump, sin que se registraran heridos. La rápida intervención de los agentes permitió interceptar y detener al sospechoso antes de que pudiera concretar cualquier ataque dentro del evento.

Medios estadounidenses identificaron al presunto atacante como Cole Tomas Allen, de 31 años, quien habría intentado ingresar armado al lugar donde se desarrollaba la cena en un hotel de Washington D.C. Las autoridades iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer los motivos del hecho y determinar si actuó solo o con apoyo de terceros.

TRUMP SE PRONUNCIA

Tras el incidente, Trump se pronunció públicamente señalando que este tipo de situaciones siempre resultan impactantes, aunque destacó la labor de las fuerzas del orden. A través de sus redes sociales, indicó que el sospechoso ya había sido detenido y que seguiría las recomendaciones de seguridad, luego de que se le solicitara abandonar el evento junto a su comitiva.