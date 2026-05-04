Hablan peruanos desde la primera línea de la guerra Rusia-Ucrania: los contrataron para ser "carne de cañón"

Panorama reveló en exclusiva audios de peruanos que se encuentran atrapados en la guerra entre Rusia y Ucrania, quienes aseguran no poder abandonar la zona de conflicto. “Todos nos queremos ir, pero ya no nos dejan porque estamos en territorio dentro de Ucrania. Si salimos, nos matan ellos o morimos en la guerra”, se escucha en uno de los mensajes enviados desde la primera línea de combate.

PRUEBAS DE VIDA

Según el dominical, los compatriotas envían breves audios como prueba de vida a sus familiares en Perú, principalmente a sus esposas, en lapsos muy limitados de tiempo. Por seguridad, no pueden revelar sus identidades, ya que temen represalias si son identificados.

Los testimonios describen un escenario extremo: enfrentamientos constantes, ataques con drones, bombardeos, bajas temperaturas en zonas boscosas y el riesgo permanente de ser alcanzados por misiles o disparos.

La mayoría de estos mensajes, difundidos en las últimas horas, reflejan pedidos de auxilio de peruanos que aseguran estar en condiciones críticas en medio del conflicto armado.