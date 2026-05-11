Peruanos entre dos fuegos de guerra en Rusia: nueva modalidad para captar compatriotas como "carne de cañón"

Panorama reveló nuevas modalidades de reclutamiento de personas para participar como combatientes en la guerra entre Rusia y Ucrania, mediante supuestas ofertas laborales camufladas como “oportunidades de estudio” o “oportunidades para deportistas” en Rusia.

Estas convocatorias se difunden principalmente a través de redes sociales y emplean documentos y firmas aparentemente oficiales con el objetivo de captar a personas interesadas en viajar al extranjero.

El informe detalla que el esquema funcionaría mediante intermediarios en distintos países. En Colombia, una empresa actuaría como captadora de personas, mientras que en Perú existirían operadores encargados de reclutar postulantes, a quienes se les ofrecerían supuestos trabajos en zonas de conflicto, con pagos que oscilarían desde 3,500 dólares y bonos que podrían llegar hasta 20,000 dólares.

CIFRAS

Según la organización Truth Hounds, desde el 2022 alrededor de 28 mil personas de 130 países habrían accedido a estas convocatorias. Hasta la fecha, se habría reportado la muerte de 15 ciudadanos peruanos en el conflicto, otros 8 casos aún no han sido confirmados y 4 compatriotas habrían sido tomados como prisioneros de guerra en Ucrania.