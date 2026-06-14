Trump fulmina al líder del Tren de Aragua: presidente de USA cumple 80 años entre la guerra y la celebración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como el máximo líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Según el mandatario, la operación fue ejecutada por el Comando Sur estadounidense en coordinación con autoridades militares venezolanas.

Guerrero se encontraba prófugo desde 2023 luego de escapar tras un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada el principal centro de operaciones de la banda. Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su captura debido a su participación en delitos como extorsión, secuestro, trata de personas y narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses atribuyen a “Niño Guerrero” la expansión del Tren de Aragua desde una organización nacida en el sistema penitenciario venezolano hasta una red criminal con presencia en varios países de América Latina y Estados Unidos. Por ello, Washington había impuesto sanciones contra él y otros integrantes del grupo criminal.

GOLPE A LA CRIMINALIDAD

Según investigaciones, el cabecilla criminal asumió el control de la organización alrededor de 2015 y acumuló diversas condenas por delitos graves. La operación que terminó con su muerte representa uno de los mayores golpes contra el Tren de Aragua, aunque las autoridades continúan las acciones para desarticular por completo a la estructura criminal.