En el marco de la celebración de la Copa del Mundo, un equipo de Panorama llegó a la ciudad de Miami para conocer de cerca una innovadora forma de distribución de alimentos que tiene como protagonista a la gastronomía peruana. Robots inteligentes son utilizados para transportar pedidos a diferentes puntos de la ciudad.

Diversos restaurantes especializados en comida peruana ofrecen a sus clientes platos emblemáticos como el ceviche, el lomo saltado, el arroz con pollo, el ají de gallina y los tradicionales anticuchos. Estas preparaciones se han convertido en algunas de las favoritas de residentes y turistas en toda Norteamérica.

Ciudadanos estadounidenses y visitantes de otras nacionalidades destacaron el sabor y la calidad única e inmejorable de la cocina peruana. Muchos coincidieron en que la combinación de ingredientes, la sazón y el talento de los cocineros peruanos hacen que estos platillos sean únicos y altamente valorados en el mundo.

ROBOTS INTELIGENTES

Además del éxito gastronómico, la tecnología se ha sumado a esta experiencia culinaria. En lugar de los tradicionales repartidores motorizados, robots inteligentes son los encargados de trasladar los pedidos hasta las viviendas, convirtiéndose en una novedosa muestra de innovación aplicada al servicio de la gastronomía.