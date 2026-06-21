Lluvia de drones kamikaze sobre Moscú: atacan al país con más ojivas nucleares del mundo

Moscú fue escenario del mayor ataque con drones lanzado por Ucrania desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. De acuerdo con las autoridades rusas, cerca de 200 aeronaves no tripuladas fueron dirigidas contra objetivos ubicados en los alrededores de la capital, provocando explosiones, incendios y una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

La ofensiva afectó instalaciones estratégicas, entre ellas una importante refinería de petróleo, y obligó al cierre temporal de los cuatro aeropuertos de Moscú como medida de seguridad. Además, el gobernador de la región, Andréi Vorobiov, informó que al menos 17 personas resultaron heridas a consecuencia de los ataques.

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus sistemas antiaéreos lograron interceptar y destruir alrededor de 1.000 drones y cuatro misiles de crucero ucranianos en distintas regiones del país durante un periodo de 24 horas. Sin embargo, también se reportó el impacto de un dron contra un depósito de petróleo en la región de Rostov, incidente que dejó una persona fallecida.

DONALD TRUMP E IRÁN

Por otro lado, las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán atraviesan uno de sus momentos más complejos, luego de que el proceso para alcanzar un acuerdo definitivo quedara paralizado por profundas diferencias entre ambos países. Aunque inicialmente se anunció un acuerdo marco preliminar, los avances logrados hasta ahora no han permitido consolidar un entendimiento final.