Panorama llega al epicentro de la tragedia en Venezuela: terremoto deja más de 1400 muertos hasta el momento

La corresponsal de Panorama, Carolina Bigott, llegó hasta La Guaira, el estado más golpeado por el doble terremoto que azotó el norte de Venezuela, donde constató la magnitud de la devastación. Durante su recorrido por las zonas más afectadas, informó que numerosos edificios colapsados pertenecen al programa habitacional Misión Vivienda, impulsado durante el gobierno de Hugo Chávez. Según relató, muchos damnificados expresaron su temor de regresar a esos complejos residenciales debido a los daños estructurales ocasionados por los sismos.

Mientras tanto, en las últimas horas el Gobierno de Venezuela elevó a 1.450 la cifra de fallecidos por la tragedia. El balance oficial más reciente reporta además 3.150 personas heridas, 12.721 familias damnificadas y decenas de desaparecidos. En La Guaira, considerada el epicentro del desastre, los equipos de rescate continúan trabajando de manera ininterrumpida y, según las autoridades, aún se logra encontrar personas con vida entre los escombros.

Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la suspensión de clases durante una semana más en todas las escuelas del país y la conformación de una comisión encargada de evaluar la seguridad estructural de viviendas e infraestructuras afectadas. Las autoridades aseguraron que las labores de búsqueda continuarán hasta descartar la presencia de más sobrevivientes.

CONTINÚA LLEGANDO LA AYUDA

Como parte de las acciones para restablecer la normalidad, la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, informó que este domingo se reanudaron las operaciones de los sistemas de Metro de Caracas, Valencia y Maracaibo. Asimismo, para mitigar los problemas de comunicación en La Guaira, Movistar Venezuela activó un servicio gratuito de mensajería vía satélite en alianza con Starlink, mientras continúa llegando ayuda humanitaria desde distintos países para asistir a la población afectada.