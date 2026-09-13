El video de alias “Cuchillo”: responsable de masacre en Pataz opera desde penal de Colombia

Un video exclusivo difundido por Panorama muestra a Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, señalado como responsable de la masacre de 13 trabajadores en Pataz, participando en una reunión dentro del penal El Pedregal, en Medellín, Colombia. En las imágenes, el interno aparece acompañado por otros reclusos y una mujer, mientras sostiene un vaso y realiza una videollamada. El registro ha generado preocupación debido a la facilidad con la que, según el reportaje, tendría acceso a teléfonos y comunicación.

De acuerdo con la investigación periodística, “Cuchillo” habría aprovechado una jornada de visitas para comunicarse con personas en Perú y mantener contacto con integrantes de su organización criminal. Las imágenes muestran además a otros internos utilizando celulares dentro del establecimiento penitenciario. Ante ello, el reportaje plantea que el detenido podría continuar dirigiendo operaciones criminales en Pataz pese a encontrarse privado de su libertad y a la espera de ser extraditado al Perú.

Miguel Rodríguez Díaz fue capturado en Colombia el 15 de mayo de 2025, luego de convertirse en uno de los hombres más buscados por las autoridades peruanas. Se le atribuye participación en actividades vinculadas al control ilegal de bocaminas y hechos violentos registrados en Pataz, incluida la masacre de 13 trabajadores de seguridad ocurrida en abril de ese año. Según el reportaje, su presunta organización tendría vínculos con alias “Jolín”, mientras mantiene una disputa territorial con otras estructuras criminales por el control de la actividad minera ilegal.

¿CÓMO VA LA EXTRADICIÓN?

El caso también vuelve a poner en discusión la demora de su extradición y las condiciones de seguridad en las que permanece recluido. El reportaje señala que se solicitó la versión del Instituto Nacional Penitenciario, pero no se obtuvo respuesta. Mientras tanto, las autoridades peruanas deberán determinar si las comunicaciones registradas forman parte de una eventual coordinación criminal y adoptar medidas para impedir que el detenido continúe dirigiendo operaciones desde el penal en Colombia.