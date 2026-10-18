El sábado que ardió París: manifestaciones de estudiantes terminan en incendios y saqueos

París vivió una jornada de intensas protestas que terminaron en disturbios, incendios y saqueos en distintos puntos de la capital francesa. Según las imágenes difundidas, numerosos jóvenes salieron a las calles para exigir al gobierno del presidente Emmanuel Macron una mayor oferta educativa, más profesores y más horas académicas. Sin embargo, las movilizaciones escalaron y derivaron en actos de violencia que afectaron espacios públicos y establecimientos comerciales.

Durante los disturbios, grupos de manifestantes encapuchados rompieron las lunas de tiendas, ingresaron a los locales y sustrajeron productos, incluso en establecimientos de marcas de lujo como Celine. Asimismo, diversos monumentos y espacios emblemáticos fueron objeto de actos vandálicos. La situación obligó a la policía a intervenir, mientras algunos participantes lanzaban piedras y palos contra los agentes en avenidas de gran concurrencia turística.

Uno de los episodios más graves fue el incendio que afectó al Ayuntamiento de Lemos, según la denominación mencionada en el reporte televisivo. Las llamas consumieron una cúpula histórica que terminó desplomándose, causando daños a una estructura que, de acuerdo con la información difundida, había sobrevivido a las dos guerras mundiales. Las imágenes del siniestro y de los saqueos se propagaron rápidamente, generando preocupación por los daños al patrimonio y la propiedad privada.

TENSIÓN POLÍTICA

Los hechos también se producen en un contexto de tensión política ante las próximas elecciones generales en Francia. De acuerdo con el reporte, Macron señaló al dirigente opositor Jean-Luc Mélenchon por su presunta vinculación con los acontecimientos, mientras este se habría desmarcado de los disturbios. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa el balance oficial de detenidos ni el total de daños materiales ocasionados durante la jornada.