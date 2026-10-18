El papa León XIV reapareció en la Plaza San Pedro: fue operado el martes y este fin de semana rezó el Ángelus

El papa León XIV reapareció públicamente este domingo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para rezar el Ángelus y agradecer las muestras de apoyo recibidas durante su reciente hospitalización. La aparición se produjo pocos días después de una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo canceroso del pulmón derecho. Ante los fieles, el Sumo Pontífice expresó su gratitud por las oraciones y el acompañamiento espiritual durante este periodo de recuperación.

La operación se realizó el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho. Posteriormente, el Vaticano confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. Durante su mensaje, León XIV también agradeció a los médicos, enfermeros y al personal sanitario que lo atendieron, y señaló que retomará gradualmente sus actividades tras superar esta etapa delicada de su salud.

La evolución del pontífice mantiene en expectativa a miles de fieles peruanos que esperan su próxima visita al país. Según el reporte, los preparativos continúan y se prevé la llegada de una comisión de avanzada a finales de octubre para coordinar aspectos de la visita. No obstante, su recuperación será un factor importante para evaluar las condiciones del viaje, que implicaría traslados en avión y recorridos por distintas regiones de Sudamérica.

SU ESPERADA VISITA AL PERÚ

Además del significado religioso, la eventual llegada del papa León XIV representa una oportunidad para sectores como el turismo, la hotelería y el comercio. De acuerdo con estimaciones mencionadas en el reportaje, el impacto económico directo e indirecto de la visita podría alcanzar los 300 millones de dólares. Mientras continúan las evaluaciones sobre su salud, el pontífice pidió a los fieles que sigan rezando por él y aseguró que ha sentido el respaldo de quienes lo acompañaron durante los últimos días.