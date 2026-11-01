La cárcel de Nayib Bukele por dentro: Panorama recorre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)

La presidenta Keiko Fujimori visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, para conocer el modelo penitenciario impulsado por el mandatario Nayib Bukele. La visita se realizó en el marco del anuncio de construir en el Perú un penal de máxima seguridad destinado a los criminales más peligrosos.

Un equipo de Panorama ingresó al lugar y mostró las estrictas medidas de seguridad del centro, entre ellas la incomunicación de los internos, la ausencia de visitas y el bloqueo de señales telefónicas e internet. El establecimiento cuenta con pabellones de máxima seguridad y fue construido, según el informe, en siete meses.

El CECOT alberga a integrantes de pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, organizaciones que fueron catalogadas como terroristas bajo la legislación salvadoreña. El Gobierno de Bukele atribuye a estas medidas la recuperación de la seguridad en el país, aunque el régimen de reclusión también genera controversia por las condiciones en que permanecen los internos.

EXPERIENCIA PARA ENFRENTAR LA CRIMINALIDAD

La visita de Fujimori busca recoger elementos de esta experiencia para enfrentar la criminalidad organizada en el Perú. La propuesta contempla un establecimiento que impida la comunicación de los reclusos con el exterior.