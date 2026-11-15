Buque petrolero explota en el estrecho de Ormuz: tensión por las consecuencias en el precio del combustible

La tensión en Medio Oriente continúa aumentando. Durante la madrugada, Irán lanzó un ataque con seis drones contra una base militar de Estados Unidos en Baréin, en lo que sería el segundo intento en apenas tres días.

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que los dispositivos tenían como objetivo el radar de defensa aérea estadounidense ubicado en la base de Al-Riffa. Sin embargo, las autoridades bareiníes informaron que sus sistemas de defensa interceptaron y destruyeron los drones antes de que alcanzaran su objetivo. Durante el incidente, se activaron las sirenas y se pidió a la población buscar refugio.

En paralelo, se reportó la explosión de una embarcación que transportaba petróleo en el estrecho de Ormuz, presuntamente tras el impacto de una mina. El incidente habría provocado el derrame de una importante cantidad de crudo en el mar, con consecuencias ambientales que aún deben determinarse.

PREOCUPACIÓN POR CONFLICTO

Estos acontecimientos mantienen la preocupación por la seguridad del tránsito marítimo en una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo. Un eventual agravamiento del conflicto podría repercutir en los precios internacionales del crudo y, por consiguiente, en el costo de los combustibles en países importadores como el Perú.