Un reportaje de Panorama difundió imágenes exclusivas del seguimiento y captura de Jolín Bazán Valderrama, alias “Yolín”, señalado por las autoridades como cabecilla de la organización criminal ‘La Jauría’ de Trujillo. El sujeto fue ubicado en un lujoso resort de Tonsupa, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, luego de una operación internacional que involucró a unidades de inteligencia de Perú y Ecuador, así como al Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos. La investigación también contó con información vinculada a una recompensa de 300 mil soles.

Las imágenes muestran que Bazán Valderrama alquilaba un departamento en el cuarto piso de una torre frente al océano Pacífico y permanecía en el lugar desde hacía varias semanas. Los agentes realizaron vigilancia permanente para identificar el inmueble exacto y siguieron los movimientos de Manuel Eduardo Castillo León, otro ciudadano trujillano señalado por la Policía como su lugarteniente y encargado de su seguridad. La confirmación de la identidad de “Jolín” se produjo cuando ambos fueron vistos en el balcón del departamento, lo que permitió coordinar el operativo con las autoridades ecuatorianas.

Durante la intervención policial, Bazán Valderrama fue reducido junto a Castillo León. Según imágenes difundidas por el reportaje, el primero intentó deshacerse de varios celulares arrojándolos por una ventana. En el departamento, los agentes encontraron nueve relojes de lujo, joyas, una caja fuerte, dinero en dólares, varios teléfonos, dos computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento y una consola PlayStation 5. Los investigadores también buscan determinar si los equipos contienen información sobre supuestos pagos realizados por el cabecilla a otras personas.

SICARIATO Y EXTORSIÓN

Las investigaciones vinculan a “Yolín” con delitos como secuestro, sicariato y extorsión, además de actividades relacionadas con la minería ilegal en Pataz. Este sujeto habría utilizado empresas de seguridad como fachada para controlar el acceso a bocaminas y cobrar cupos a los mineros. Tras su captura, fue expulsado de Ecuador y trasladado a territorio peruano, donde deberá responder por las investigaciones en su contra. El informe también recoge declaraciones sobre la presunta continuidad de las operaciones criminales de ‘La Jauría’ y sus disputas con otras organizaciones de Trujillo.